El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de febrero

El día de hoy, 12 de febrero de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. A partir de la mañana, se prevén intervalos de lluvia escasa, especialmente en las horas centrales, con una probabilidad de precipitación que alcanza hasta el 100% en algunos periodos.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 14 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas de 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se espera que alcance niveles altos, superando el 90% en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento soplará del oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 15 y 30 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 46 km/h en las primeras horas del día, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. A medida que avance la jornada, se espera que la intensidad del viento disminuya ligeramente, aunque seguirá siendo notable.

La probabilidad de tormentas es baja durante la mañana, con un 50% en las primeras horas, pero se incrementa a un 20% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo, especialmente si las condiciones atmosféricas cambian.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en las horas más activas de la tarde. La lluvia será intermitente, lo que significa que habrá momentos en que el cielo se despeje ligeramente, pero las nubes volverán a cubrir el cielo rápidamente.

En resumen, Nigrán experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo húmedo y fresco, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para las condiciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-11T21:08:08.