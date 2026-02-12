El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de febrero

El día de hoy, 12 de febrero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, la visibilidad será limitada debido a la densa capa de nubes que cubrirá el cielo, lo que generará una sensación de frío y humedad en el ambiente.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 12 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados durante la mañana. A medida que avance el día, se espera que la temperatura suba hasta los 14 grados en la tarde, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno y a la posibilidad de lluvias. De hecho, se prevé que la precipitación sea un factor importante a lo largo del día, con acumulados que podrían llegar hasta 1.5 mm. Las lluvias serán escasas, pero intermitentes, especialmente en la tarde y la noche, cuando la probabilidad de precipitación se incrementa notablemente.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Las velocidades del viento oscilarán entre 12 y 22 km/h durante la mañana, aumentando a medida que el día avanza. Esto podría afectar actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución si se planea salir.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 15% de posibilidad en las horas de la tarde. Sin embargo, la combinación de nubes densas y viento podría generar condiciones inestables, por lo que es aconsejable estar atento a cualquier cambio en el tiempo.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un ambiente mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día húmedo y ventoso, y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-11T21:08:08.