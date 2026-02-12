El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de febrero

El día de hoy, 12 de febrero de 2026, Moraña se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su máximo alrededor del mediodía.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 100% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Este nivel de humedad, combinado con las bajas temperaturas, puede hacer que la percepción térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas pero constantes, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y aumentando a 0.6 mm hacia la tarde. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 19:00 a 01:00, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Moraña necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir.

El viento soplará desde el oeste-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 24 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Esto podría generar ráfagas de viento más fuertes, especialmente en áreas abiertas. La dirección del viento y su velocidad pueden contribuir a una sensación de frío adicional, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas es baja, con un 5% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00, aumentando a un 25% entre las 13:00 y las 19:00. Sin embargo, la actividad tormentosa no se espera que sea significativa, aunque es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

En resumen, Moraña experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y un viento moderado. Los residentes deben prepararse para un tiempo húmedo y fresco, asegurándose de llevar ropa adecuada y estar atentos a las condiciones cambiantes a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-11T21:08:08.