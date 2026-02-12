El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de febrero

El día de hoy, 12 de febrero de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de todo el día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá constante hasta la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 14 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 76% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 100% en las horas de la tarde y la noche. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones nubladas, puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que Mondariz experimente lluvias escasas a lo largo del día. Las primeras gotas podrían comenzar a caer alrededor de las 6 de la mañana, con una acumulación total estimada de 0.1 mm. A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia aumentará, alcanzando hasta 2 mm en las horas de la tarde. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente entre las 19:00 y las 21:00 horas, cuando se espera que la probabilidad de precipitación sea del 100%.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 21 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 44 km/h. Esta combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja durante la mayor parte del día, con un 45% de posibilidad en las primeras horas y disminuyendo a un 10% hacia la tarde. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la inestabilidad puede provocar sorpresas.

En resumen, Mondariz se prepara para un día nublado y fresco, con lluvias intermitentes y un ambiente húmedo. Es un día ideal para actividades en interiores, pero quienes necesiten salir deben estar preparados para la lluvia y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-11T21:08:08.