El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de febrero

Hoy, 12 de febrero de 2026, Moaña se presenta con un panorama mayormente cubierto, con cielos que permanecerán nublados a lo largo de todo el día. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 95% en las primeras horas de la mañana y manteniéndose en niveles significativos durante la tarde, con un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que los habitantes de Moaña deben estar preparados para la posibilidad de lluvias, que se prevén como escasas pero constantes, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en total.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 11 y 14 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados hacia el mediodía y volviendo a subir a 14 grados por la tarde. Esta variación moderada en la temperatura, combinada con la alta humedad relativa, que alcanzará hasta un 95% en las horas más frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 25 y 39 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 41 km/h en algunos momentos, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Los ciudadanos deben tener precaución, especialmente en áreas expuestas, donde el viento puede ser más fuerte.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 55% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 5% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones, ya que la inestabilidad atmosférica podría generar tormentas aisladas.

A medida que avance el día, la visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, por lo que se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales. En resumen, Moaña experimentará un día nublado y fresco, con lluvias intermitentes y vientos moderados, lo que sugiere que es un buen momento para quedarse en casa o planificar actividades bajo techo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-11T21:08:08.