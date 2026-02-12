El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de febrero

El día de hoy, 12 de febrero de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será limitada debido a la densa capa de nubes que cubrirá el cielo, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 13 grados a lo largo del día, alcanzando su punto más alto en las horas centrales.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 100% en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de incomodidad para aquellos que se encuentren al aire libre. Este nivel de humedad también incrementa la probabilidad de precipitaciones, que se estima en un 100% en varios intervalos del día. Aunque las lluvias serán escasas, se prevé que se registren ligeras lloviznas, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 61 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque fresco, podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en combinación con la alta humedad. Las ráfagas más intensas se experimentarán entre las 22:00 y 23:00 horas, lo que podría afectar actividades al aire libre y el tránsito en la zona.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 25% a 55%, lo que sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo. Los intervalos de mayor riesgo se concentrarán entre las 01:00 y 07:00 horas, y nuevamente entre las 19:00 y 01:00 horas del día siguiente.

Para aquellos que planean salir, se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que la combinación de viento y humedad puede resultar incómoda. Las condiciones climáticas sugieren que es un buen día para actividades en interiores, donde se puede disfrutar de un ambiente cálido y seco. En resumen, el tiempo en Meis hoy será mayormente cubierto, con lluvias ligeras y un viento notable, lo que invita a la precaución y a planificar actividades con antelación.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-11T21:08:08.