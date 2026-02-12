El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de febrero

El día de hoy, 12 de febrero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas y al final de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 100% en las horas de la tarde, lo que puede generar una sensación de incomodidad. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas frescas, podría hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es. Los vientos, que soplarán principalmente del sur, alcanzarán velocidades de hasta 30 km/h, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, lo que sumado a la alta humedad, podría hacer que las condiciones se sientan más frías.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas pero constantes, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en varias horas del día. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 95% en las primeras horas de la mañana y manteniéndose en torno al 100% durante la tarde. Esto sugiere que es muy probable que los residentes de Meaño necesiten paraguas o impermeables si planean salir.

Además, existe una probabilidad de tormentas que, aunque moderada, podría afectar a la región. En las primeras horas de la mañana, la probabilidad de tormenta es del 50%, disminuyendo a un 10% en la tarde y aumentando nuevamente a un 30% hacia el final del día. Esto indica que, aunque las tormentas no son garantizadas, no se deben descartar.

En resumen, el día en Meaño se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con alta humedad y vientos significativos. Las precipitaciones serán probables, por lo que es recomendable que los habitantes se preparen para un día húmedo y ventoso.

