El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de febrero

Hoy, 12 de febrero de 2026, Marín se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 14 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 95% en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de frío más intensa. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.4 mm hacia el final del día. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, especialmente entre las 19:00 y 01:00 horas. Esto sugiere que es probable que los residentes de Marín necesiten paraguas o impermeables si planean salir.

El viento también será un factor a tener en cuenta, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 57 km/h provenientes del sur. Las velocidades del viento oscilarán entre 20 y 28 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente en la tarde. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 50% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 20% en la tarde. Esto indica que, aunque las tormentas no son garantizadas, las condiciones podrían ser propicias para su desarrollo, especialmente si se combinan con la inestabilidad atmosférica que se prevé.

En resumen, el día en Marín se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras. Los residentes deben estar preparados para un ambiente húmedo y ventoso, y considerar las condiciones climáticas al planificar sus actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-11T21:08:08.