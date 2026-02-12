El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de febrero

El día de hoy, 12 de febrero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición se mantenga durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

La precipitación será un factor importante a considerar, ya que se prevé que caigan entre 0.1 y 1 milímetro de lluvia en diferentes periodos del día. La mayor intensidad de la lluvia se espera entre las 07:00 y las 13:00 horas, con una probabilidad de precipitación del 100% en esos momentos. Esto significa que los habitantes de Lalín deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas, especialmente si planean actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel significativo en la sensación térmica. Se anticipa que las rachas de viento alcancen hasta 51 km/h, con dirección mayormente del oeste y suroeste. Esto, combinado con las bajas temperaturas, hará que la sensación térmica se sienta aún más fría, con valores que podrían bajar a 4 grados en algunos momentos del día. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, utilizando ropa abrigada y resistente al agua.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas disminuirá, aunque aún se mantendrá un 20% de posibilidad de tormenta entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente hacia la noche, manteniéndose en torno a los 8 grados . La visibilidad podría verse afectada por la lluvia, así que se aconseja precaución al conducir o desplazarse por la ciudad.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y un viento notablemente fuerte. Los ciudadanos deben estar preparados para un día fresco y húmedo, tomando las precauciones necesarias para mantenerse cómodos y seguros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-11T21:08:08.