El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de febrero

Hoy, 12 de febrero de 2026, A Illa de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que invitan a estar atentos a posibles lluvias. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 12 a 13 grados . La sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la alta humedad relativa, que alcanzará niveles del 81% en las primeras horas del día, aumentando hasta un 100% hacia la tarde.

A lo largo de la jornada, se prevé que la probabilidad de precipitación sea notablemente alta, alcanzando el 95% en las primeras horas y manteniéndose en un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que es muy probable que se registren lluvias, aunque se espera que sean escasas, con acumulaciones que podrían rondar los 0.1 mm en las horas más activas de la mañana. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menos intensidad.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el oeste y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 67 km/h en las horas de la tarde. Esta intensidad del viento puede generar una sensación de frío mayor, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la actividad tormentosa, hay un 50% de probabilidad de tormentas en las primeras horas del día, que podría disminuir a un 20% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, es importante estar alerta, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

La visibilidad podría verse afectada por la combinación de nubes y lluvia, especialmente en las primeras horas de la mañana. Por lo tanto, se aconseja precaución a quienes se desplacen por carretera o realicen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 13 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de bochorno. A pesar de las condiciones adversas, la belleza natural de A Illa de Arousa sigue siendo un atractivo, aunque hoy sea recomendable disfrutarla desde la comodidad de casa o en lugares cubiertos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-11T21:08:08.