El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de febrero

El día de hoy, 12 de febrero de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante todo el día, con intervalos de lluvia ligera que podrían acumular hasta 0.1 mm en algunos periodos.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 14 grados en las horas de la tarde. Esta temperatura, aunque fresca, será acompañada por una humedad relativa que oscilará entre el 70% y el 95%, lo que generará una sensación de mayor frescor y podría hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 8 y 27 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 60 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes se encuentren al aire libre. Es recomendable tener precaución, ya que el viento puede ser más fuerte en áreas expuestas.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en la franja horaria de 19:00 a 01:00, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias durante la tarde y la noche. Las tormentas son poco probables, con un 5% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00, aumentando a un 35% en la franja de 19:00 a 01:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, podrían venir acompañadas de algunas rachas de viento más intensas.

Los ciudadanos de A Guarda deben estar preparados para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de lluvias intermitentes. Se aconseja llevar paraguas y vestimenta adecuada para el tiempo, especialmente si se planea estar al aire libre durante las horas de mayor probabilidad de lluvia. La combinación de viento y humedad puede hacer que las condiciones se sientan más frías, por lo que es importante abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-11T21:08:08.