El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de febrero

Hoy, 12 de febrero de 2026, Gondomar se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que sugieren la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 74% por la mañana y aumentando hasta un 94% en las horas de la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las nubes persistentes, puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías del día. Los vientos soplarán predominantemente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 19 y 30 km/h, lo que podría acentuar la sensación térmica de frío.

A lo largo de la mañana, la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 85% entre las 01:00 y las 07:00, y un 95% entre las 07:00 y las 13:00. Esto indica que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas del día. A medida que avanza la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una ligera disminución, y se espera que las precipitaciones acumuladas sean de hasta 0.3 mm hacia el final de la jornada.

En cuanto a las tormentas, la probabilidad es moderada, con un 50% de posibilidad de tormentas en la franja horaria de la mañana, que se reduce a un 15% en la tarde y un 20% en la noche. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo, especialmente en las horas más inestables del día.

Los ciudadanos de Gondomar deben estar preparados para un día gris y húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir. A medida que el sol se pone a las 19:04, las temperaturas comenzarán a descender, y la sensación de frío podría intensificarse con el viento. La salida del sol se producirá a las 08:35, marcando el inicio de un día que, aunque nublado, tendrá su propio encanto invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-11T21:08:08.