El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de febrero

El día de hoy, 12 de febrero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 10 grados , lo que puede generar una sensación térmica aún más baja, especialmente en las horas más frías de la mañana y la tarde.

A medida que avance el día, se espera que la precipitación sea un factor constante. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 milímetro en las horas pico, especialmente entre las 17:00 y 19:00 horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Forcarei necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 22 y 30 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar hasta 55 km/h. Esta combinación de viento y lluvia puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que sea moderada, con un 65% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 10% hacia la tarde. Esto indica que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo, especialmente en los momentos de mayor inestabilidad atmosférica.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la lluvia y el viento, por lo que se aconseja precaución al conducir y realizar actividades al aire libre. La combinación de condiciones meteorológicas adversas podría generar un ambiente incómodo, por lo que es recomendable planificar las actividades en interiores siempre que sea posible.

En resumen, Forcarei experimentará un día nublado y fresco, con lluvias intermitentes y vientos fuertes. Los ciudadanos deben estar preparados para un tiempo invernal y tomar las precauciones necesarias para mantenerse cómodos y seguros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-11T21:08:08.