El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de febrero

Hoy, 12 de febrero de 2026, A Estrada se prepara para un día mayormente cubierto, con cielos que permanecerán nublados a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la tarde, la cobertura de nubes será constante, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 12 grados.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá elevada, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que A Estrada experimente lluvias escasas a lo largo del día. Las probabilidades de lluvia son significativas, alcanzando hasta un 100% en algunos periodos, especialmente entre las 7 y las 13 horas. Las cantidades de precipitación esperadas son menores, con acumulaciones que podrían llegar a 0.8 mm en total. Sin embargo, es importante que los residentes estén preparados para la posibilidad de chubascos intermitentes, especialmente en la mañana y la tarde.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 54 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. Las velocidades del viento oscilarán entre 22 y 30 km/h, lo que podría afectar a actividades al aire libre y al tráfico en las carreteras.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 60% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 25% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo, por lo que es aconsejable estar atento a las actualizaciones meteorológicas.

En resumen, A Estrada vivirá un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y un viento notable. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones climáticas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-11T21:08:08.