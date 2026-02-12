El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cuntis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 12 de febrero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será total, lo que limitará la entrada de luz solar y generará una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.
La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Este nivel de humedad también incrementa la probabilidad de lluvias, que se prevén escasas pero presentes, especialmente en la franja horaria de la tarde. Se estima que la precipitación acumulada podría llegar a 0.6 mm, con un 100% de probabilidad de lluvia entre la 1 y las 7 de la tarde, y un 95% entre la 1 y las 7 de la tarde.
Los vientos soplarán desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 24 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 56 km/h en las horas de la tarde. Esta intensidad del viento podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda a los habitantes de Cuntis que se vistan adecuadamente para evitar el frío, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.
A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas será baja, con un 5% entre la 1 y las 7 de la tarde, aumentando ligeramente a un 25% entre la 1 y las 7 de la tarde. Sin embargo, no se anticipan fenómenos severos, por lo que la jornada transcurrirá sin mayores contratiempos, aunque con la posibilidad de algunas lluvias ligeras.
En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas. Los vientos del suroeste aportarán un toque de frescura, y aunque la probabilidad de tormentas es baja, es recomendable estar preparados para las lluvias ligeras que podrían presentarse en la tarde.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-11T21:08:08.
