El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de febrero

Hoy, 12 de febrero de 2026, Catoira se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 13 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 11 y 14 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 90% en las primeras horas del día y manteniéndose en un 100% entre las 7 y las 19 horas. Esto indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque se espera que sean escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en algunos periodos. Las lluvias más significativas se anticipan entre las 18 y 19 horas, cuando la probabilidad de tormenta también se incrementa, alcanzando un 35%.

La humedad relativa será notablemente alta, superando el 90% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas frescas. Este nivel de humedad puede hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 64 km/h en las horas de la tarde. Esta intensidad del viento, combinada con la alta humedad, podría generar un ambiente incómodo, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente y tomen precauciones si planean salir.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con escasas oportunidades de ver el sol. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se aconseja a la población que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente, especialmente en lo que respecta a la intensidad de las lluvias y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-11T21:08:08.