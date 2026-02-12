El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de febrero

Hoy, 12 de febrero de 2026, A Cañiza se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 11 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada. A pesar de las temperaturas relativamente frescas, la sensación térmica será más baja, rondando entre los 3 y 6 grados, debido a la combinación de la humedad y el viento.

La precipitación será un factor importante a considerar hoy. Se espera que a lo largo del día caigan entre 0.1 y 2 milímetros de lluvia, con un incremento notable en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de A Cañiza experimenten lluvias, especialmente entre las 7 y las 13 horas, y nuevamente entre las 19 y las 21 horas. Las lluvias serán en su mayoría escasas, aunque se prevé que en algunos momentos puedan ser más intensas.

El viento también jugará un papel relevante en el tiempo de hoy. Se registrarán ráfagas de viento que alcanzarán hasta 46 km/h, con dirección predominante del suroeste. Esto puede generar una sensación de frío adicional, por lo que se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente si planean salir. Las velocidades del viento oscilarán entre 18 y 25 km/h, lo que podría afectar actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 30% en las horas de la mañana, disminuyendo a cero en la tarde y noche. Esto sugiere que, aunque las condiciones serán mayormente lluviosas, no se anticipan tormentas eléctricas significativas.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender ligeramente hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 19:02, marcando el final de un día gris y húmedo. Los residentes deben estar preparados para condiciones invernales, con un tiempo que invita a permanecer en interiores y disfrutar de actividades acogedoras.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-11T21:08:08.