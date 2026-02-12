El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de febrero

Hoy, 12 de febrero de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, manteniendo esta tendencia hasta el anochecer. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 a 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la posibilidad de lluvia.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 90% en las primeras horas del día y manteniéndose en niveles significativos a lo largo de la mañana y la tarde. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en varios periodos, especialmente entre las 06:00 y las 19:00 horas. Esto significa que, aunque no se anticipan tormentas severas, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 99% en las horas más frescas de la mañana. Esto puede generar una sensación de frío mayor al que indican los termómetros, por lo que se aconseja vestirse en capas para mantenerse cómodo. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles altos, lo que podría afectar la percepción térmica.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a velocidades que oscilarán entre 24 y 30 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 59 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque fresco, puede contribuir a que las condiciones se sientan más frías, especialmente en áreas expuestas. Es importante tener en cuenta esta variable si se planea realizar actividades al aire libre, ya que el viento puede intensificar la sensación de frío.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que sugiere que, aunque el día será mayormente lluvioso, las tormentas eléctricas no son una preocupación inmediata. Sin embargo, se recomienda estar atento a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

En resumen, el día en Cangas se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras. Prepararse adecuadamente para el tiempo será clave para disfrutar de la jornada.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-11T21:08:08.