El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de febrero

El día de hoy, 12 de febrero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante todo el día, con escasas variaciones. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas y al final de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 100% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de incomodidad para los habitantes y visitantes de la localidad. Esta alta humedad, combinada con la nubosidad, podría contribuir a la percepción de un ambiente más frío de lo que realmente indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en las horas más críticas. Sin embargo, la probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que, aunque la cantidad de lluvia será mínima, la posibilidad de que se produzcan chubascos es significativa. Esto es especialmente relevante entre las 07:00 y las 19:00 horas, cuando se prevé que la actividad de lluvia sea más probable.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 25 y 34 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 67 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 50% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 20% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar por completo, especialmente en el contexto de la alta humedad y la inestabilidad atmosférica.

En resumen, el día en Cambados se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas, alta humedad y vientos significativos. Se aconseja a la población que esté preparada para posibles chubascos y que tome precauciones ante las ráfagas de viento.

