El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de febrero

Hoy, 12 de febrero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 14 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 100% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Esta alta humedad, combinada con la cobertura nubosa, podría generar una atmósfera densa y pesada, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.2 mm en la tarde. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos del día, lo que indica que es muy probable que los residentes de Caldas de Reis necesiten paraguas si planean salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 22 y 38 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 54 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se va a estar al aire libre.

Además, existe una probabilidad moderada de tormentas, especialmente en la tarde, con un 35% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto podría traer consigo un aumento en la intensidad de las lluvias, aunque se espera que sean breves.

A medida que el día avance, el sol se ocultará a las 19:02, marcando el final de un día que, aunque nublado y potencialmente lluvioso, también ofrecerá momentos de calma y frescura. Los residentes deben estar preparados para un tiempo variable y mantenerse informados sobre cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-11T21:08:08.