El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de febrero

El día de hoy, 12 de febrero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será limitada debido a la densa capa de nubes que cubrirá el cielo, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, aunque se mantendrán en un rango fresco durante toda la jornada.

A lo largo de la mañana, la probabilidad de precipitación será alta, alcanzando un 90% entre las 01:00 y las 07:00, y un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que es muy probable que se registren lluvias, aunque se espera que sean escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en la mayoría de los periodos. Sin embargo, es importante estar preparados para posibles chubascos, especialmente en las primeras horas del día.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 57 km/h en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. Las ráfagas de viento serán más intensas en la tarde, lo que podría afectar actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frescura y podría hacer que la lluvia se sienta más intensa. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que es característico de esta época del año en la región.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 50% entre las 01:00 y las 07:00, disminuyendo a un 20% en las horas posteriores. Esto indica que, aunque hay posibilidades de tormentas, no se espera que sean severas.

En resumen, el día en Bueu se presentará con cielos cubiertos y lluvias escasas, acompañado de un viento fuerte y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-11T21:08:08.