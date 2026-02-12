El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de febrero

El día de hoy, 12 de febrero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, la cobertura de nubes será total, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , alcanzando su punto más alto en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 13 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá elevada, rondando entre el 80% y el 93%, lo que podría generar condiciones propensas a la formación de niebla en las primeras horas.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que Barro experimentará lluvias escasas, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 19:00 a 01:00, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de la zona necesiten paraguas a lo largo del día. Las cantidades de lluvia esperadas son mínimas, con acumulaciones de hasta 0.1 mm, pero la persistencia de la lluvia ligera puede resultar incómoda.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 22 y 32 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 59 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Además, existe una probabilidad de tormentas que, aunque moderada, podría afectar a la región, especialmente en el periodo de 13:00 a 19:00, con un 30% de probabilidad. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los residentes deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo.

En resumen, el día en Barro se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Los vientos del sur y suroeste añadirán un toque de frescura al día, mientras que la alta probabilidad de precipitación y tormentas ligeras mantendrá a los habitantes en alerta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-11T21:08:08.