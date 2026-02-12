El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de febrero

El día de hoy, 12 de febrero de 2026, Baiona se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. A partir de las 6:00 a.m., se prevé que la situación se complique ligeramente con la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 13 grados . A primera hora, se registrarán 13 grados, descendiendo a 12 grados hacia el mediodía y alcanzando un mínimo de 11 grados por la tarde. Esta ligera caída en la temperatura puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente con la humedad relativa que se espera que alcance hasta el 94% en las horas de la tarde.

La humedad será un factor importante a lo largo del día, comenzando en un 74% por la mañana y aumentando progresivamente hasta alcanzar niveles de hasta el 94% en la tarde. Esto, combinado con el cielo cubierto, puede generar una sensación de incomodidad para aquellos que planeen actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia aumente considerablemente, especialmente entre las 7:00 a.m. y la 1:00 p.m., donde se estima una probabilidad del 95%. Durante este periodo, se prevén lluvias ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm. A medida que avance la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, alcanzando un 100% entre las 7:00 p.m. y la 1:00 a.m. del día siguiente, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy, soplando desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 20 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo, especialmente para quienes se encuentren en áreas expuestas.

En resumen, Baiona experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones invernales y que consideren llevar paraguas o impermeables si planean salir.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-11T21:08:08.