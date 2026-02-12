El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de febrero

El día de hoy, 12 de febrero de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las nubes cubran el cielo, lo que limitará la entrada de luz solar y generará una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , siendo más frescas durante las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde.

A lo largo de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados, mientras que en la tarde podría llegar a los 14 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se prevé que alcance niveles altos, especialmente en las primeras horas del día, con un 82% de humedad. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a la precipitación, hay una alta probabilidad de lluvia, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se estima que la probabilidad de precipitación será del 100% entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían variar entre 0.1 y 1 mm a lo largo del día. Sin embargo, es importante estar preparado para posibles chubascos, especialmente en las horas de la tarde.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 20 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 42 km/h, lo que podría generar una sensación de mayor frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Este viento, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea notablemente más baja.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00, aumentando a un 15% entre las 19:00 y la 01:00. Sin embargo, no se anticipan tormentas severas, por lo que la lluvia debería ser ligera y pasajera.

En resumen, el día en As Neves se caracterizará por un tiempo nublado y fresco, con altas probabilidades de lluvia y vientos moderados. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día húmedo y fresco, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para las condiciones climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-11T21:08:08.