El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en As Neves según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 12 de febrero de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las nubes cubran el cielo, lo que limitará la entrada de luz solar y generará una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , siendo más frescas durante las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde.
A lo largo de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados, mientras que en la tarde podría llegar a los 14 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se prevé que alcance niveles altos, especialmente en las primeras horas del día, con un 82% de humedad. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.
En cuanto a la precipitación, hay una alta probabilidad de lluvia, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se estima que la probabilidad de precipitación será del 100% entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían variar entre 0.1 y 1 mm a lo largo del día. Sin embargo, es importante estar preparado para posibles chubascos, especialmente en las horas de la tarde.
El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 20 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 42 km/h, lo que podría generar una sensación de mayor frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Este viento, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea notablemente más baja.
La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00, aumentando a un 15% entre las 19:00 y la 01:00. Sin embargo, no se anticipan tormentas severas, por lo que la lluvia debería ser ligera y pasajera.
En resumen, el día en As Neves se caracterizará por un tiempo nublado y fresco, con altas probabilidades de lluvia y vientos moderados. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día húmedo y fresco, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para las condiciones climáticas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-11T21:08:08.
- La prórroga de la suspensión de los desahucios dispara la contratación de desalojos exprés
- El Sergas realiza una visita de inspección a dermatología de Povisa y analiza si tomará medidas
- Pesqueros con la licencia retirada por pesca ilegal o con historial de muertos a bordo también pueden vender en la UE
- Condenados en Ourense por las faltas a clase de su hijo durante cuatro cursos
- Se busca profesor: los colegios de Vigo «ofertan» casi 200 vacantes
- Un desprendimiento de la Autovía do Morrazo sepulta una vivienda en Moaña y deja un operario herido
- Baja la verja de una tienda del centro comercial Gran Vía de Vigo ante la sorpresa de clientes... y de los propios empleados
- La zapatería viguesa Dadá baja la persiana de su primer local en la perpendicular de Príncipe después de 30 años