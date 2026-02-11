El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de febrero

El día de hoy, 11 de febrero de 2026, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados en las primeras horas, aumentando ligeramente a 15 grados en la tarde.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, especialmente entre las 06:00 y las 19:00 horas, con un 100% de probabilidad de precipitación en varios periodos. Las lluvias serán escasas, pero constantes, acumulando alrededor de 1 mm en las primeras horas y hasta 0.7 mm en la tarde. Esto sugiere que, aunque no se prevén tormentas severas, la lluvia será un factor constante que podría afectar las actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se registrarán vientos del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 26 y 50 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 74 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, podría afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99% en las horas más frescas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la lluvia se sienta más intensa.

Para aquellos que planean salir, se recomienda llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Las condiciones climáticas sugieren que es un buen día para actividades en interiores, ya que el tiempo no será propicio para disfrutar de actividades al aire libre. En resumen, Vilanova de Arousa experimentará un día nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y vientos fuertes, lo que requerirá precauciones adicionales para quienes se desplacen por la zona.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-10T21:02:14.