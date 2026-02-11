El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vilagarcía de Arousa según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 11 de febrero de 2026, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que rondarán los 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 88% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescor en el ambiente.
A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren ligeramente, con la llegada de lluvias escasas a partir de la mañana. En particular, entre las 06:00 y las 12:00, la probabilidad de precipitación se sitúa en un 100%, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán de baja intensidad. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 1 mm en este periodo.
El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán los 41 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Durante la tarde, se prevé que el viento se intensifique, con rachas que podrían llegar hasta los 69 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la costa. La dirección del viento cambiará a sur y luego a oeste, lo que podría influir en la sensación térmica, haciéndola más fresca.
En la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un máximo de 16 grados . Sin embargo, la combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja, especialmente en las horas más frescas de la tarde y la noche. La probabilidad de tormentas también se incrementa, con un 75% de posibilidad de tormentas entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que los habitantes de Vilagarcía deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.
A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas caerán a alrededor de 14 grados , y la humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de bochorno. La jornada finalizará con cielos cubiertos y la posibilidad de algunas lluvias ligeras, lo que hará que la noche sea fresca y húmeda. En resumen, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante la posibilidad de lluvias y viento fuerte, especialmente si planean actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-10T21:02:14.
