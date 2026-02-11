El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de febrero

El día de hoy, 11 de febrero de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% en la mañana, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 14 grados, con ligeras variaciones. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el suroeste a velocidades que oscilarán entre los 14 y 36 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 70 km/h en los momentos más intensos. Este viento, combinado con la alta humedad, podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día, especialmente entre las 07:00 y las 19:00 horas. Se anticipa que las lluvias sean más intensas en la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 3 mm. Durante este periodo, es probable que se presenten tormentas, con una probabilidad del 75% entre las 07:00 y las 19:00 horas. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si planean actividades al aire libre.

En la tarde, la temperatura podría descender ligeramente a 13 grados, mientras que la humedad podría aumentar, alcanzando hasta el 97%. Esto, junto con el viento fuerte, podría generar un ambiente incómodo. Las lluvias continuarán intermitentemente, con una ligera disminución en la intensidad hacia la noche, aunque se espera que el cielo permanezca cubierto.

A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá a 13 grados, y la humedad comenzará a disminuir gradualmente. Sin embargo, las lluvias escasas podrían persistir hasta la madrugada del día siguiente. Los ciudadanos de Vilaboa deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones, especialmente al conducir o realizar actividades al aire libre, debido a las condiciones de viento y lluvia que se prevén para el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-10T21:02:14.