El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vila de Cruces según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 11 de febrero de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 11 a 12 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.
A medida que avance el día, se espera que las condiciones climáticas se deterioren, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas, cuando la probabilidad de tormenta se eleva hasta un 75%. Durante este periodo, las precipitaciones serán más intensas, con acumulaciones que podrían llegar a los 4 mm, lo que indica que se prevén lluvias significativas. Las tormentas podrían ir acompañadas de ráfagas de viento que alcanzarán hasta 64 km/h, lo que podría generar condiciones peligrosas en las áreas más expuestas.
En la tarde, la situación no mejorará mucho, ya que las tormentas continuarán siendo una posibilidad real. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 13 grados, mientras que la humedad se mantendrá alta, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente indica el termómetro. La probabilidad de lluvia se mantendrá en torno al 100% hasta las 19:00 horas, con lluvias intermitentes que podrían ser intensas en algunos momentos.
A partir de las 19:00, se espera que las condiciones comiencen a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán a 11 grados por la noche, y la humedad comenzará a disminuir gradualmente. Sin embargo, las lluvias no cesarán por completo, y se anticipan chubascos ligeros hasta la medianoche.
Es importante que los residentes de Vila de Cruces tomen precauciones ante las condiciones climáticas adversas. Se recomienda evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor riesgo y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas. La combinación de tormentas, lluvias y vientos fuertes puede generar situaciones complicadas, especialmente en áreas propensas a inundaciones. Mantenerse informado y preparado es clave para afrontar este día inestable.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-10T21:02:14.
