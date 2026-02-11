El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de febrero

El día de hoy, 11 de febrero de 2026, Vigo se presenta bajo un cielo mayormente cubierto, con condiciones que sugieren la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante las primeras horas del día. La temperatura se estabiliza en torno a los 14 grados , lo que proporciona un ambiente fresco, aunque no excesivamente frío.

A medida que avanza la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación se mantenga alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que rondan entre 0.1 y 0.4 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será constante, no se anticipan tormentas severas. Sin embargo, la posibilidad de tormentas se incrementa, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde la probabilidad de tormenta se sitúa en un 80%.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede resultar en un ambiente algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 67 km/h en los momentos más intensos, especialmente durante la tarde. Esta situación puede generar un ambiente ventoso, lo que podría afectar actividades al aire libre y la navegación en la costa. Las velocidades del viento oscilarán entre 15 y 36 km/h, lo que añade un factor adicional a las condiciones climáticas del día.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas podrían experimentar un ligero descenso, estabilizándose en torno a los 15 grados . La visibilidad podría verse afectada por la bruma y las lluvias, especialmente en las horas de la mañana, por lo que se recomienda precaución a los conductores y peatones.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias ligeras y un viento notablemente fuerte. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día húmedo y ventoso, con la posibilidad de tormentas en las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-10T21:02:14.