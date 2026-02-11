El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de febrero

El día de hoy, 11 de febrero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 91% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, con mínimas variaciones. Sin embargo, la situación cambiará en la tarde, cuando la probabilidad de lluvia aumente considerablemente. En particular, entre las 07:00 y las 13:00 horas, se prevé un 100% de probabilidad de precipitación, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán de carácter escaso en su mayoría. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a 0.7 mm en la mañana y hasta 4 mm en la tarde, con un pico de 2 mm en las horas centrales del día.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 64 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes se desplacen al aire libre. La dirección del viento y su velocidad también podrían contribuir a la sensación térmica, haciendo que el frío se sienta más agudo.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 75% de posibilidad de tormenta entre las 07:00 y las 13:00 horas, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. Las tormentas podrían ir acompañadas de lluvias intensas, aunque de corta duración, lo que podría causar algunos inconvenientes en el tráfico y en actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán a alrededor de 12 grados , y la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan chubascos aislados. La jornada concluirá con un ambiente fresco y húmedo, típico de esta época del año en Valga.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-10T21:02:14.