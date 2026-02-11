El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de febrero

El día de hoy, 11 de febrero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de alrededor de 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 95% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se eleve ligeramente, alcanzando hasta 14 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del suroeste con rachas que podrían llegar hasta los 61 km/h. Este viento, aunque fresco, también podría generar un ambiente dinámico, especialmente en las zonas más expuestas.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvias entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00. Las precipitaciones acumuladas podrían ser significativas, alcanzando hasta 3 mm en el periodo de la tarde, lo que podría generar charcos y un suelo resbaladizo. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente en la tarde, cuando se prevé que la probabilidad de tormenta sea del 70%.

El viento, además de ser un factor importante, también podría traer consigo algunas rachas fuertes, especialmente en la tarde, donde se anticipan velocidades de hasta 64 km/h. Esto podría afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores y peatones.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con escasas oportunidades de ver el sol. Las condiciones meteorológicas son propicias para un ambiente gris y húmedo, típico de esta época del año en la región. La tarde se presentará más inestable, con un aumento en la actividad eléctrica, lo que podría llevar a la formación de tormentas locales.

En resumen, hoy en Tui se vivirá un día de clima invernal, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento notable. Se aconseja a los habitantes que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de tormentas en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-10T21:02:14.