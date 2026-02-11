El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tomiño según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 11 de febrero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 93%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.
A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 15 grados . Las lluvias comenzarán a intensificarse en la tarde, con precipitaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en el periodo de 14:00 a 15:00 horas. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias durante el día.
El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 57 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Tomiño que se abriguen adecuadamente si planean salir. La dirección del viento también podría contribuir a la formación de tormentas, con una probabilidad del 70% de que se produzcan en la tarde.
A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Se aconseja precaución a los conductores y peatones, ya que las condiciones podrían volverse resbaladizas.
En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy será mayormente cubierto con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. La combinación de alta humedad, viento fuerte y probabilidad de tormentas sugiere que los residentes deben estar preparados para un día invernal. Se recomienda mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar la seguridad personal y de los demás.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-10T21:02:14.
