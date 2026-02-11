El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de febrero

El día de hoy, 11 de febrero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados , proporcionando un ambiente fresco y húmedo.

La precipitación comenzará a ser notable a partir de la mañana, con una acumulación esperada de hasta 3 mm en las horas centrales del día. La probabilidad de lluvia es del 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten lluvias intermitentes. En particular, se anticipa que las horas de mayor actividad pluvial serán entre las 07:00 y las 19:00, con un incremento en la intensidad de la lluvia hacia la tarde.

Además de la lluvia, existe un riesgo significativo de tormentas, especialmente en la franja horaria de 07:00 a 13:00, donde la probabilidad de tormenta alcanza el 75%. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, que podrían incluir ráfagas de viento y descargas eléctricas. Las ráfagas de viento alcanzarán velocidades de hasta 85 km/h, lo que podría causar molestias y potenciales daños menores en estructuras ligeras.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, alcanzando niveles del 90% en las primeras horas y descendiendo ligeramente hacia la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frío mayor, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

A medida que avance la tarde, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas se mantendrán estables, y la probabilidad de lluvia disminuirá hacia la noche, aunque no se descartan chubascos aislados.

En resumen, el día en Soutomaior se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y vientos fuertes, y que estén preparados para un día de condiciones invernales.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-10T21:02:14.