El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de febrero

El día de hoy, 11 de febrero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera un estado de cielo cubierto, con períodos de nubosidad muy densa que podrían generar algunas lluvias escasas. A partir de la tarde, la situación se tornará más inestable, con un aumento en la probabilidad de tormentas y lluvias, especialmente entre las 07:00 y las 19:00 horas.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 9 y 13 grados . En las primeras horas del día, la temperatura se situará en torno a los 11 grados, aumentando ligeramente a 12 grados durante la tarde. Sin embargo, al caer la noche, se espera un descenso, alcanzando los 9 grados hacia el final del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento, que se prevé que sople de dirección sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 80 km/h en los momentos más intensos.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 82% y el 99%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede hacer que el día se sienta más frío de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la lluvia comience a ser más significativa a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 3 mm en las horas pico. La probabilidad de precipitación es del 100% en los períodos de mayor actividad, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Silleda necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir.

El viento, que soplará de forma constante desde el sur y suroeste, alcanzará velocidades de entre 25 y 48 km/h, con rachas que podrían superar los 75 km/h en momentos de tormenta. Esto podría generar condiciones de inestabilidad y, en algunos casos, provocar la caída de ramas o pequeños objetos en la vía pública.

En resumen, el día se presenta como uno de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte. Se recomienda a los habitantes de Silleda que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-10T21:02:14.