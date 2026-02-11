El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de febrero

El día de hoy, 11 de febrero de 2026, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se mantendrá así durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados en las primeras horas, aumentando ligeramente a 15 grados en la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 99% en las horas más críticas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno y pesadez en el ambiente. A medida que avance el día, la humedad comenzará a descender, pero se mantendrá por encima del 70% hasta el final de la jornada.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que comiencen a manifestarse a partir de la mañana, con una probabilidad del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Las lluvias serán ligeras en su mayoría, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en las primeras horas y hasta 0.8 mm en la tarde. A partir de las 13:00, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad, y se prevé que las precipitaciones se concentren en intervalos de tormenta.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 66 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 12:00 y las 14:00. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre. Las rachas de viento serán más intensas en la tarde, lo que podría causar algunas molestias y afectar la visibilidad.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 75% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que los residentes y visitantes deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas. A medida que se acerque la tarde, esta probabilidad disminuirá, pero no se descartan chubascos aislados.

En resumen, el día en Sanxenxo se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y un viento fuerte que podría complicar las actividades al aire libre. Se recomienda a la población que tome precauciones y esté atenta a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-10T21:02:14.