El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Salvaterra de Miño según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 11 de febrero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición se mantenga durante todo el día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados en las primeras horas, aumentando ligeramente a 15 grados en la tarde, y descendiendo nuevamente hacia la noche.
La probabilidad de lluvia es notablemente alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día. Las precipitaciones comenzarán a ser más significativas a partir de la mañana, con acumulados que podrían llegar a 2 mm en las horas centrales del día. En particular, se anticipa que entre las 14:00 y las 15:00 horas se registren las lluvias más intensas, con un total de 2 mm esperados en ese periodo. Las lluvias serán escasas pero constantes, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas de la mañana y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte del día. Esto contribuirá a una sensación de frío, a pesar de las temperaturas moderadas. Los vientos soplarán desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 37 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.
En cuanto a la actividad tormentosa, se prevé una probabilidad del 50% de tormentas en las primeras horas del día, aumentando a un 80% entre las 07:00 y las 13:00 horas. Esto sugiere que podrían producirse tormentas aisladas, especialmente en la tarde, lo que podría intensificar las precipitaciones y generar condiciones de inestabilidad.
Los habitantes de Salvaterra de Miño deben estar preparados para un día de clima invernal, con la posibilidad de llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Las condiciones climáticas podrían afectar las actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución al desplazarse. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, cerrando un día marcado por la inestabilidad y la humedad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-10T21:02:14.
