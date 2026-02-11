El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Salceda de Caselas según los datos de la AEMET
El día de hoy, 11 de febrero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados , proporcionando un ambiente fresco, pero no excesivamente frío.
A medida que avance el día, se espera que la lluvia comience a hacer acto de presencia. En las primeras horas, la precipitación será escasa, con valores que rondan los 0.3 mm, pero a partir de la tarde, la situación se tornará más intensa. Las previsiones indican que se podrían acumular hasta 2 mm de lluvia en el periodo de la tarde, lo que podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo en las calles.
La probabilidad de tormenta es notable, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde se estima un 80% de posibilidad de que se produzcan tormentas. Esto se debe a la combinación de la inestabilidad atmosférica y la humedad relativa que alcanzará el 100% en algunos momentos del día. Los ciudadanos deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañar a las lluvias más intensas.
El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 63 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, afectar la visibilidad, especialmente si se combina con la lluvia y la niebla que se espera en la zona.
La humedad relativa será alta durante todo el día, alcanzando picos del 100% en la mañana y manteniéndose por encima del 80% en la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los habitantes de Salceda de Caselas vestirse adecuadamente para evitar el malestar.
En resumen, el día se presenta como uno de los más inestables del mes, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y la posibilidad de tormentas. Es aconsejable que los residentes tomen precauciones al salir y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-10T21:02:14.
