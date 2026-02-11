El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de febrero

El día de hoy, 11 de febrero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados en las primeras horas, descendiendo ligeramente a 13 grados en la tarde y volviendo a los 14 grados hacia la noche.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 99% en las horas más frescas de la mañana, lo que puede generar una sensación de incomodidad. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá por encima del 70%, lo que indica un ambiente húmedo y propenso a la lluvia.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que comiencen a manifestarse a partir de la mañana, con una acumulación de hasta 1 mm de lluvia en las primeras horas. A medida que el día progrese, las lluvias se intensificarán, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 100%. Las lluvias serán de carácter escaso, pero persistente, con acumulaciones que podrían llegar a 0.7 mm en la mañana y 0.5 mm en la tarde.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 75% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que los habitantes de Ribadumia deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente durante las horas centrales del día.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 72 km/h en las horas más intensas, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Las velocidades del viento oscilarán entre 19 y 37 km/h a lo largo del día, lo que podría contribuir a una sensación térmica más baja de lo que indican los termómetros.

En resumen, Ribadumia experimentará un día mayormente cubierto con lluvias intermitentes y un ambiente húmedo. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y que se preparen para un día fresco y ventoso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-10T21:02:14.