El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Redondela según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 11 de febrero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados en las primeras horas, aumentando ligeramente a 15 grados en la tarde.
A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, con la llegada de lluvias. La precipitación comenzará a ser más notable a partir de la mañana, con un total acumulado que podría alcanzar hasta 3 mm en las horas centrales del día. La probabilidad de lluvia es del 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que los residentes de Redondela necesiten paraguas y ropa impermeable.
Además de las lluvias, hay un riesgo considerable de tormentas, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 75% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que podrían producirse tormentas eléctricas acompañadas de lluvias intensas. Los vientos también jugarán un papel importante en el tiempo de hoy, con ráfagas que alcanzarán hasta 85 km/h, provenientes del sur y suroeste. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente en áreas expuestas.
La humedad relativa será alta durante todo el día, alcanzando picos del 100% en las horas de la mañana y manteniéndose por encima del 90% en la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.
Los vientos, que oscilarán entre 20 y 39 km/h, podrían causar algunas molestias, especialmente en zonas abiertas. Se recomienda precaución al desplazarse, ya que las ráfagas pueden ser fuertes y repentinas, especialmente durante las tormentas.
En resumen, los habitantes de Redondela deben prepararse para un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas. Es aconsejable mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar la seguridad personal y la de los demás.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-10T21:02:14.
