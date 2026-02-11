El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de febrero

El día de hoy, 11 de febrero de 2026, Pontevedra se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 a 15 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, especialmente en los periodos de la tarde y la noche. La precipitación será escasa en las primeras horas, con valores que apenas alcanzarán los 0.1 mm, pero se intensificará a medida que el día progrese. En la tarde, se anticipa que la lluvia podría llegar a ser más significativa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en el periodo de 06:00 a 12:00. La probabilidad de tormenta también es notable, con un 75% de posibilidad de que se produzcan tormentas en la tarde, lo que podría generar condiciones de inestabilidad.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, alcanzando hasta un 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Los vientos soplarán desde el suroeste, con rachas que podrían superar los 60 km/h, especialmente en las horas de mayor actividad meteorológica. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, por lo que se recomienda precaución al desplazarse, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la noche, la situación meteorológica no mostrará grandes cambios, manteniéndose el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. Las temperaturas descenderán ligeramente, situándose en torno a los 13 grados . La combinación de viento, lluvia y temperaturas frescas podría hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En resumen, Pontevedra experimentará un día mayormente cubierto con lluvias intermitentes y un ambiente fresco. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones meteorológicas cambiantes y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas y vientos fuertes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-10T21:02:14.