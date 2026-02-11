El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pontecesures según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 11 de febrero de 2026, Pontecesures se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que incluyen lluvia escasa y tormentas en algunas horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 14 grados , manteniéndose estables durante la mayor parte del día.
A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura oscile entre los 12 y 15 grados, lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de mayor frescor. La combinación de la alta humedad y las temperaturas moderadas puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es.
La precipitación será un factor importante a lo largo del día, con acumulaciones que podrían llegar a 4 mm en las horas más intensas. Las lluvias comenzarán a ser más notorias a partir de la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando se prevé que la probabilidad de tormentas alcance el 80%. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, por lo que se recomienda a los residentes estar preparados para posibles interrupciones en sus actividades al aire libre.
El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 76 km/h en los momentos más intensos, especialmente durante las tormentas. Esto podría causar que la sensación térmica sea aún más fría y, además, podría generar algunos problemas menores, como ramas caídas o la acumulación de agua en las calles.
A lo largo de la tarde, la situación meteorológica se mantendrá inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas eléctricas. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente hacia la noche, con mínimas que rondarán los 12 grados. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y el viento, por lo que se aconseja precaución al conducir.
En resumen, Pontecesures enfrentará un día de cielos cubiertos, con lluvias y tormentas, temperaturas frescas y un viento notable. Es un día para mantenerse informado y preparado, especialmente si se planean actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-10T21:02:14.
