El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de febrero

Hoy, 11 de febrero de 2026, Pontecesures se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que incluyen lluvia escasa y tormentas en algunas horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 14 grados , manteniéndose estables durante la mayor parte del día.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura oscile entre los 12 y 15 grados, lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de mayor frescor. La combinación de la alta humedad y las temperaturas moderadas puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es.

La precipitación será un factor importante a lo largo del día, con acumulaciones que podrían llegar a 4 mm en las horas más intensas. Las lluvias comenzarán a ser más notorias a partir de la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando se prevé que la probabilidad de tormentas alcance el 80%. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, por lo que se recomienda a los residentes estar preparados para posibles interrupciones en sus actividades al aire libre.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 76 km/h en los momentos más intensos, especialmente durante las tormentas. Esto podría causar que la sensación térmica sea aún más fría y, además, podría generar algunos problemas menores, como ramas caídas o la acumulación de agua en las calles.

A lo largo de la tarde, la situación meteorológica se mantendrá inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas eléctricas. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente hacia la noche, con mínimas que rondarán los 12 grados. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y el viento, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, Pontecesures enfrentará un día de cielos cubiertos, con lluvias y tormentas, temperaturas frescas y un viento notable. Es un día para mantenerse informado y preparado, especialmente si se planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-10T21:02:14.