El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de febrero

El día de hoy, 11 de febrero de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 14 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 12 y 16 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Se espera que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a 0.3 mm entre las 05:00 y las 06:00, y alcanzando picos de hasta 3 mm en el periodo de 06:00 a 07:00. Esto indica que, aunque las lluvias no serán intensas, sí serán constantes, lo que podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo en las calles.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas frescas. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría afectar la comodidad de los habitantes.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 64 km/h en los momentos más intensos, especialmente entre las 16:00 y las 17:00. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones de inestabilidad, por lo que se recomienda precaución al desplazarse por la ciudad.

La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 45% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 80% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas no sean garantizadas, los ciudadanos deben estar preparados para posibles cambios bruscos en el tiempo.

En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte. Se aconseja a la población que tome precauciones ante las condiciones climáticas, especialmente si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-10T21:02:14.