El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ponte Caldelas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 11 de febrero de 2026, Ponte Caldelas se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de lluvia escasa, especialmente en las primeras horas, donde se prevé una precipitación de 0.1 mm. A medida que avance el día, la situación meteorológica se tornará más inestable, con un aumento en la intensidad de las lluvias.
La temperatura se mantendrá relativamente constante, oscilando entre los 10 y 14 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán hacia el final de la tarde, cuando se espera que el termómetro descienda a 10 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas.
El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 80 km/h en las horas más intensas de la tarde. Este viento fuerte, combinado con la lluvia, podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, afectar la visibilidad en las carreteras. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales.
La probabilidad de tormentas es significativa, con un 75% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que los habitantes de Ponte Caldelas deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañarse de lluvias intensas y ráfagas de viento. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 2 mm en las horas pico de la tarde.
A lo largo del día, se espera que la situación meteorológica se mantenga inestable, con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias continuas. Las condiciones mejorarán ligeramente hacia la noche, aunque el cielo seguirá cubierto y las temperaturas descenderán a niveles más frescos.
En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día de cielos cubiertos, con lluvias intermitentes y un viento fuerte del suroeste. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas y que tomen las precauciones necesarias para garantizar su seguridad durante este día inestable.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-10T21:02:14.
- La prórroga de la suspensión de los desahucios dispara la contratación de desalojos exprés
- Bueu envía en menos de un mes más de 100 notificaciones para la limpieza de fincas forestales
- El Sergas realiza una visita de inspección a dermatología de Povisa y analiza si tomará medidas
- Iván Gómez, profesor de informática: «El alumnado demanda a los profesores aprender a usar la inteligencia artificial»
- Los vigueses se despiden de los paraguas... por unas horas
- Se busca profesor: los colegios de Vigo «ofertan» casi 200 vacantes
- Pesqueros con la licencia retirada por pesca ilegal o con historial de muertos a bordo también pueden vender en la UE
- Baja la verja de una tienda del centro comercial Gran Vía de Vigo ante la sorpresa de clientes... y de los propios empleados