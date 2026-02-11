El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de febrero

El día de hoy, 11 de febrero de 2026, Poio se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente cubiertas, con una notable presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma, con temperaturas estables alrededor de los 13 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá constante, pero la humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las horas más tempranas.

A partir de las 4 de la mañana, el cielo se tornará completamente cubierto, y se prevé que la lluvia comience a hacer su aparición. Las precipitaciones serán escasas al principio, con un acumulado de 0.1 mm a las 5 de la mañana, aumentando a 2 mm a las 6 de la mañana. Durante la mañana, se espera que la lluvia continúe, con un total de 0.5 mm a las 7 y 8 de la mañana, y 1 mm a las 9 de la mañana. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de 1 a 7 y de 7 a 13 horas, lo que indica que es muy probable que los residentes de Poio se enfrenten a lluvias durante la mañana.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 67 km/h entre las 1 y las 3 de la tarde. Esta intensidad del viento puede generar sensaciones térmicas más frías, a pesar de que la temperatura se mantenga en torno a los 14 grados durante la mayor parte del día. La combinación de viento y lluvia podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas se incrementará, alcanzando un 75% entre las 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que los habitantes de Poio deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, especialmente en las horas centrales del día. La lluvia se mantendrá en niveles moderados, con acumulados que podrían llegar a 1 mm en la tarde.

Hacia la noche, la lluvia disminuirá, pero el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 14 grados . La humedad relativa comenzará a descender, pero seguirá siendo alta, lo que podría contribuir a la sensación de incomodidad. En resumen, se recomienda a los residentes de Poio que se preparen para un día lluvioso y ventoso, con precaución ante posibles tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-10T21:02:14.