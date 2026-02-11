El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de febrero

El día de hoy, 11 de febrero de 2026, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la probabilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas y al final de la tarde.

A partir de las 05:00, se espera que la lluvia comience a hacer acto de presencia, con precipitaciones que podrían alcanzar hasta 4 mm en total durante el día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten lluvias, especialmente entre las 07:00 y las 19:00. Las lluvias serán en su mayoría ligeras, aunque se prevén momentos de mayor intensidad, especialmente en la tarde.

El viento también jugará un papel importante en la jornada, con ráfagas que alcanzarán hasta 74 km/h, provenientes del suroeste y del oeste. Esto podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda a los habitantes que se vistan adecuadamente para enfrentar el viento y la lluvia. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, siendo más intensas en las horas de la tarde, lo que podría causar algunas molestias y afectar actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 85% al 100%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. Este nivel de humedad, combinado con las lluvias, podría generar condiciones resbaladizas en las carreteras y caminos, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y un viento fuerte. Los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y frescas, y se les recomienda limitar las actividades al aire libre, especialmente durante las horas de mayor precipitación y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-10T21:02:14.