El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Oia según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 11 de febrero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto, con temperaturas que rondan los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.
A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . La lluvia será ligera, con precipitaciones acumuladas que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y aumentando a 0.2 mm en la tarde. Sin embargo, se prevé un incremento en la intensidad de la lluvia hacia la tarde, con un total de 3 mm esperados en el periodo de 14:00 a 15:00 horas, lo que podría generar un ambiente más húmedo y fresco.
La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que los residentes de Oia necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Además, la probabilidad de tormenta se sitúa en un 60% durante la mañana, aumentando a un 80% en la tarde, lo que sugiere que podrían presentarse tormentas eléctricas acompañadas de lluvia.
El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 16 y 29 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas de viento que, combinadas con la lluvia, podrían hacer que las condiciones se sientan más frías y húmedas. Las ráfagas de viento podrían llegar hasta los 68 km/h, especialmente en las horas cercanas a la tarde.
A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque se mantendrá el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. Las temperaturas descenderán ligeramente, situándose en torno a los 12 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.
En resumen, Oia experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas y temperaturas frescas, lo que requerirá que los residentes se preparen para un tiempo húmedo y potencialmente tormentoso.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-10T21:02:14.
