El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de febrero

El día de hoy, 11 de febrero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría dificultar la visibilidad. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 14 grados , manteniendo un ambiente fresco y húmedo.

A partir de las 6 de la mañana, se prevé que la bruma se haga más evidente, con una probabilidad de precipitación del 100% en las primeras horas del día. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias ligeras, especialmente entre las 6 y las 13 horas, donde se espera que la precipitación alcance hasta 0.8 mm. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en la mañana, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la persistencia de la bruma.

Durante la tarde, el tiempo se tornará más inestable, con un aumento en la probabilidad de tormentas. Entre las 13 y las 19 horas, la probabilidad de tormenta se sitúa en un 70%, lo que indica que los residentes deben estar preparados para posibles chubascos y tormentas eléctricas. Las lluvias podrían ser más intensas, con acumulaciones que podrían llegar a 4 mm en el periodo de la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados .

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 65 km/h, especialmente durante la tarde. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones de mal tiempo, por lo que se recomienda precaución al desplazarse. La velocidad del viento será notable, alcanzando picos de hasta 61 km/h en las horas más activas del día.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones meteorológicas se estabilicen ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán a alrededor de 14 grados , y la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan chubascos aislados. La humedad comenzará a bajar, pero seguirá siendo alta, lo que mantendrá la sensación de frescor en el ambiente.

En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente cubierto con lluvias y tormentas, especialmente en la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante las condiciones climáticas adversas y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-10T21:02:14.