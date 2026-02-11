El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de febrero

El día de hoy, 11 de febrero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 14 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 89% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, con la llegada de lluvias que comenzarán a ser más intensas a partir del periodo de la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% en intervalos clave, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias serán escasas al principio, pero se intensificarán, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas, especialmente en la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 63 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas expuestas. Las velocidades del viento oscilarán entre los 19 km/h en las primeras horas y hasta 71 km/h en la tarde, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras.

La probabilidad de tormentas también es considerable, con un 80% de posibilidad de tormentas eléctricas entre las 07:00 y las 13:00, y un 70% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas severas, que podrían incluir descargas eléctricas y ráfagas de viento.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, manteniéndose alrededor de los 15 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad. Las lluvias continuarán, aunque se espera que disminuyan en intensidad hacia el final del día.

Es recomendable que los ciudadanos de O Porriño tomen precauciones, especialmente si planean salir durante la tarde. Se aconseja estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad.

