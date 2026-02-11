El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de febrero

El día de hoy, 11 de febrero de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se mantendrá así durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados en las primeras horas, aumentando ligeramente a 15 grados en la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 99% en las horas más críticas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno y puede hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que comiencen a manifestarse a partir de la mañana, con una probabilidad del 100% de lluvia entre las 06:00 y las 13:00 horas. Las lluvias serán ligeras en su mayoría, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en las primeras horas y hasta 0.8 mm en la tarde. Sin embargo, es importante destacar que la probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 75% entre las 07:00 y las 13:00 horas, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 66 km/h en las horas más intensas, especialmente durante la tarde. Esto podría generar oleaje en la costa y condiciones difíciles para la navegación. Se recomienda precaución a los pescadores y a quienes planeen actividades al aire libre, ya que el viento y la lluvia podrían complicar la situación.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán a 13 grados , y la humedad se mantendrá en niveles relativamente altos. En resumen, se prevé un día de clima inestable en O Grove, con lluvias, viento fuerte y temperaturas frescas, lo que sugiere que es mejor optar por actividades en interiores y estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-10T21:02:14.