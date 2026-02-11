El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, miércoles 11 de febrero

El día de hoy, 11 de febrero de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición se mantenga durante todo el día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados en las primeras horas, descendiendo ligeramente a 13 grados en la tarde y volviendo a 14 grados hacia la noche.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día. Se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que podrían variar entre 0.1 y 0.7 mm, siendo más intensas en las horas de la tarde. La lluvia comenzará a ser más evidente a partir de la mañana, con un incremento en la intensidad hacia el mediodía y la tarde, cuando se prevén tormentas aisladas.

La humedad relativa será alta, superando el 90% durante la mayor parte del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad, combinado con las condiciones de lluvia, puede hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas significativas, especialmente en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 21 y 44 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan entre las 14:00 y las 16:00 horas, alcanzando hasta 67 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad y hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas se incrementará, alcanzando un 80% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que los residentes de Nigrán deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañar a las lluvias. La visibilidad podría verse afectada, especialmente en las áreas más expuestas al viento y la lluvia.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un tiempo gris y húmedo, con lluvias intermitentes y un viento fuerte que podría complicar las actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-10T21:02:14.